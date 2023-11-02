Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Unicorn Academy 2023, season 1

Unicorn Academy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Unicorn Academy Seasons Season 1

Unicorn Academy
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 3 hours 36 minutes

Series rating

0.0
Rate 2 votes
6.6 IMDb
Write review
Unicorn Academy List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Unicorn Academy
Season 1 Episode 1
2 November 2023
The Hidden Temple
Season 1 Episode 2
2 November 2023
The Race
Season 1 Episode 3
2 November 2023
The Book of Grim
Season 1 Episode 4
2 November 2023
Under Starglow Lake
Season 1 Episode 5
2 November 2023
The Vision Pool
Season 1 Episode 6
2 November 2023
The Broken Gem
Season 1 Episode 7
2 November 2023
Ravenzella's Revenge
Season 1 Episode 8
2 November 2023
Mended Hearts
Season 1 Episode 9
2 November 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more