Onimusha 2023, season 1
Onimusha
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
2 November 2023
Production year
2023
Number of episodes
8
Runtime
4 hours 0 minute
Series rating
0.0
6.8
IMDb
Onimusha List of episodes
Season 1
Demon
Season 1
Episode 1
2 November 2023
Mountain Demon
Season 1
Episode 2
2 November 2023
Nightmare
Season 1
Episode 3
2 November 2023
Bewitch
Season 1
Episode 4
2 November 2023
Yin Soul
Season 1
Episode 5
2 November 2023
Oni
Season 1
Episode 6
2 November 2023
Harbinger
Season 1
Episode 7
2 November 2023
Yang Soul
Season 1
Episode 8
2 November 2023
