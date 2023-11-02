Menu
Onimusha 2023, season 1

Onimusha season 1 poster
Onimusha
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute

Onimusha List of episodes TV series release schedule
Season 1
Demon
Season 1 Episode 1
2 November 2023
Mountain Demon
Season 1 Episode 2
2 November 2023
Nightmare
Season 1 Episode 3
2 November 2023
Bewitch
Season 1 Episode 4
2 November 2023
Yin Soul
Season 1 Episode 5
2 November 2023
Oni
Season 1 Episode 6
2 November 2023
Harbinger
Season 1 Episode 7
2 November 2023
Yang Soul
Season 1 Episode 8
2 November 2023
