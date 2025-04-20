Menu
Russian
Nastoyashchij 2023 - 2025, season 3

Nastoyashchij season 3 poster
Nastoyashchij 16+
Title Сезон 3
Season premiere 20 April 2025
Production year 2025
Number of episodes 24
Runtime 16 hours 0 minute

7.3 IMDb
Правда всегда одна
Season 3 Episode 1
20 April 2025
Под небом голубым
Season 3 Episode 2
20 April 2025
Дверь в прошлое
Season 3 Episode 3
20 April 2025
Каждому своё
Season 3 Episode 4
20 April 2025
Кухарка
Season 3 Episode 5
27 April 2025
Вендетта
Season 3 Episode 6
27 April 2025
Однажды в Гатчине
Season 3 Episode 7
27 April 2025
Платье для особого случая
Season 3 Episode 8
27 April 2025
Спаси и сохрани
Season 3 Episode 9
4 May 2025
Подарок
Season 3 Episode 10
4 May 2025
Снимая маску
Season 3 Episode 11
4 May 2025
Мгновенная карма
Season 3 Episode 12
4 May 2025
Смертельная сила искусства
Season 3 Episode 13
18 May 2025
Призрак из Шлиссельбурга
Season 3 Episode 14
18 May 2025
Настоящий отец
Season 3 Episode 15
18 May 2025
Один шанс из ста
Season 3 Episode 16
18 May 2025
Чистый четверг
Season 3 Episode 17
25 May 2025
Формула жизни
Season 3 Episode 18
25 May 2025
Всего лишь камни
Season 3 Episode 19
25 May 2025
Женская доля
Season 3 Episode 20
25 May 2025
Один звонок
Season 3 Episode 21
1 June 2025
Охота на зверя
Season 3 Episode 22
1 June 2025
Грехопадение
Season 3 Episode 23
1 June 2025
Страница памяти
Season 3 Episode 24
1 June 2025
