В 1-м сезоне сериала «Дитя раздора» Лида кажется абсолютно счастливой женщиной. Ее муж Павел – любящий супруг, заботливый отец и обеспеченный бизнесмен. Дом – полная чаша, а двое прекрасных детей только дополняют картину общего благополучия. Но никто не знает, что за закрытыми дверями Павел избивает Лиду и изменяет ей направо и налево. Та терпит ради сына и дочки, ведь в ее понимании семья – это главное в жизни, а дети не должны расти без отца. Но однажды мужчина поднимает руку на сына, и Лида решается подать на развод. Такой расклад не устраивает Пашу. Он решает инсценировать похищение их дочки, чтобы удержать жену, но девочка вдруг действительно исчезает.