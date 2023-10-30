Menu
Ditya razdora 2023, season 1

Title Сезон 1
Season premiere 30 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Ditya razdora" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дитя раздора» Лида кажется абсолютно счастливой женщиной. Ее муж Павел – любящий супруг, заботливый отец и обеспеченный бизнесмен. Дом – полная чаша, а двое прекрасных детей только дополняют картину общего благополучия. Но никто не знает, что за закрытыми дверями Павел избивает Лиду и изменяет ей направо и налево. Та терпит ради сына и дочки, ведь в ее понимании семья – это главное в жизни, а дети не должны расти без отца. Но однажды мужчина поднимает руку на сына, и Лида решается подать на развод. Такой расклад не устраивает Пашу. Он решает инсценировать похищение их дочки, чтобы удержать жену, но девочка вдруг действительно исчезает.

"Ditya razdora" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 October 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
31 October 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
31 October 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
31 October 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
31 October 2023
TV series release schedule
