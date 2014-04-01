Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

New Worlds season 1 watch online

New Worlds season 1 poster
Kinoafisha TV Shows New Worlds Seasons Season 1

New Worlds 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"New Worlds" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Новые миры» события происходят в 1680-х годах. Находясь на противоположных берегах Атлантического океана, четверо отважных людей готовы рисковать своими жизнями, чтобы обеспечить родной стране спасение, избавление от тирании и свободное будущее. В центре сюжета оказываются двое парней и две молодые женщины по имени Бет, Хоуп, Эйб и Нед. Они сражаются за свободу и справедливость в родной стране, которая разорена Гражданской войной. Карл Первый казнен, и в Англию вернулся террор и тирания. Была восстановлена монархия Карла Второго, который предал свои обещания подданным.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.2 IMDb
Write review
"New Worlds" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 April 2014
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 April 2014
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 April 2014
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 April 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more