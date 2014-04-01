В 1-м сезоне сериала «Новые миры» события происходят в 1680-х годах. Находясь на противоположных берегах Атлантического океана, четверо отважных людей готовы рисковать своими жизнями, чтобы обеспечить родной стране спасение, избавление от тирании и свободное будущее. В центре сюжета оказываются двое парней и две молодые женщины по имени Бет, Хоуп, Эйб и Нед. Они сражаются за свободу и справедливость в родной стране, которая разорена Гражданской войной. Карл Первый казнен, и в Англию вернулся террор и тирания. Была восстановлена монархия Карла Второго, который предал свои обещания подданным.