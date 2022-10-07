Menu
Darknet-sur-Mer season 1 watch online

Darknet-sur-Mer season 1 poster
Darknet-sur-Mer

Darknet-sur-Mer 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 48 minutes
"Darknet-sur-Mer" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Даркнет» действие происходит в небольшом рыбацком городке, который немного может предложить прогрессивной современной молодежи. Однако парни по имени Бенджамин и Флориан нашли выход. Они стали хакерами и прочно обосновались в даркнете. Для них жизнь там представляет гораздо больший интерес, чем реальность на острове Олерон. Однако тихая жизнь Поне-сюр-Мер длилась недолго. В скором времени из Парижа туда приехали преступники албанского происхождения — Алкан и Веран. Эти суровые ребята хотят вернуть крупную сумму денег, которую у них украли главные герои с помощью даркнета.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.4 IMDb
Write review
"Darknet-sur-Mer" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Error 400: Bad Request
Season 1 Episode 1
7 October 2022
Error 404: Not Found
Season 1 Episode 2
7 October 2022
Error 522: Connection Timed Out
Season 1 Episode 3
7 October 2022
Error 429: Too Many Requests
Season 1 Episode 4
7 October 2022
Error 456: Unrecoverable Error
Season 1 Episode 5
7 October 2022
Error 405: Method Not Allowed
Season 1 Episode 6
7 October 2022
TV series release schedule
