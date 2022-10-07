В 1-м сезоне сериала «Даркнет» действие происходит в небольшом рыбацком городке, который немного может предложить прогрессивной современной молодежи. Однако парни по имени Бенджамин и Флориан нашли выход. Они стали хакерами и прочно обосновались в даркнете. Для них жизнь там представляет гораздо больший интерес, чем реальность на острове Олерон. Однако тихая жизнь Поне-сюр-Мер длилась недолго. В скором времени из Парижа туда приехали преступники албанского происхождения — Алкан и Веран. Эти суровые ребята хотят вернуть крупную сумму денег, которую у них украли главные герои с помощью даркнета.