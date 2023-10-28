В 1-м сезоне сериала «Семь минус один» в школьные годы главные герои этой истории были неразлучны. Одноклассники смотрели на них с завистью, ведь каждый из ребят казался успешным и перспективным. Однако жизнь начала развиваться по неожиданному сценарию. Одного из компании обвинили в убийстве одного из педагогов. Остальные пошли своими дорогами, стараясь не вспоминать о болезненных событиях прошлого. Лера, например, стала профайлером в полиции. Она с успехом вычисляла преступников, но однажды в ее карьере наступил не самый благоприятный период. Тогда молодая женщина решила отправиться в отпуск в город, где прошли ее детские годы.