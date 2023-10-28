Menu
Sem minus odin 2023, season 1

Sem minus odin season 1 poster
Sem minus odin 12+
Title Сезон 1
Season premiere 28 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Sem minus odin" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Семь минус один» в школьные годы главные герои этой истории были неразлучны. Одноклассники смотрели на них с завистью, ведь каждый из ребят казался успешным и перспективным. Однако жизнь начала развиваться по неожиданному сценарию. Одного из компании обвинили в убийстве одного из педагогов. Остальные пошли своими дорогами, стараясь не вспоминать о болезненных событиях прошлого. Лера, например, стала профайлером в полиции. Она с успехом вычисляла преступников, но однажды в ее карьере наступил не самый благоприятный период. Тогда молодая женщина решила отправиться в отпуск в город, где прошли ее детские годы.

"Sem minus odin" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 October 2023
