В 1 сезоне сериала «Александр I» цесаревича Александра обучал европейский педагог Лагарп, благодаря которому у будущего российского императора сформировались либеральные политические взгляды. Он мечтал о республике в стране. Но юного наследника подстерегало разочарование в отце и императоре Павле Первом, а также его методах правления. В результате заговора правитель погибает, и Александр, которого терзает чувство вины за гибель отца, занимает его место, чтобы оказать сопротивление козням аристократов и властолюбивой матери. Также Александр понимает, что над Россией нависла серьезная опасность: война с Наполеоном.