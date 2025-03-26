Menu
Aleksandr I 2025, season 1

Aleksandr I 16+
Title Сезон 1
Season premiere 26 March 2025
Production year 2025
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Aleksandr I" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Александр I» цесаревича Александра обучал европейский педагог Лагарп, благодаря которому у будущего российского императора сформировались либеральные политические взгляды. Он мечтал о республике в стране. Но юного наследника подстерегало разочарование в отце и императоре Павле Первом, а также его методах правления. В результате заговора правитель погибает, и Александр, которого терзает чувство вины за гибель отца, занимает его место, чтобы оказать сопротивление козням аристократов и властолюбивой матери. Также Александр понимает, что над Россией нависла серьезная опасность: война с Наполеоном.

Series rating

0.0
4 votes
6.7 IMDb
"Aleksandr I" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 March 2025
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 March 2025
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 March 2025
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 March 2025
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 April 2025
Серия 6
Season 1 Episode 6
2 April 2025
Серия 7
Season 1 Episode 7
3 April 2025
Серия 8
Season 1 Episode 8
3 April 2025
Серия 9
Season 1 Episode 9
9 April 2025
Серия 10
Season 1 Episode 10
9 April 2025
Серия 11
Season 1 Episode 11
10 April 2025
Серия 12
Season 1 Episode 12
10 April 2025
TV series release schedule
