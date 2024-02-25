Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nevskij 2024, season 1

Nevskij season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nevskij Seasons Season 1

Nevskij 6+
Title Сезон 1
Season premiere 25 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 1 hour 12 minutes
"Nevskij" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Невский» злые силы в очередной раз рассчитывают завоевать нашу восхитительную планету. Но каждый раз им оказывают сопротивление герои, которые готовы защищать Родину даже ценой собственной жизни. В Северной столице есть как раз такой супергерой — ловкий, отважный и сильный. Ему так много лет, что он сам не помнит своего имени, поэтому в народе его окрестили просто Невским. Когда-то много лет назад именно он вместе с другими богатырями из армии Мора одержали победу над злом. Но зло никуда не пропало. Оно лишь выжидало некоторое время, чтобы накопить сил для новой атаки.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.4 IMDb
Write review
Nevskij List of episodes TV series release schedule
Season 1
Таинственный камень
Season 1 Episode 1
25 February 2024
Мы теперь команда
Season 1 Episode 2
25 February 2024
Гигантская опасность
Season 1 Episode 3
25 February 2024
Неожиданный союзник
Season 1 Episode 4
3 March 2024
Планета Дивьих Людей
Season 1 Episode 5
10 March 2024
МОР
Season 1 Episode 6
17 March 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more