В 1-м сезоне сериала «Угнанная невеста» Рита мечтала выйти замуж за своего ухажера Георгия, но ей показалось, что его предложение звучит не слишком романтично. Рита чувствует себя усталой и опустошенной, поэтому во время вечеринки, посвященной ее девичнику, просто засыпает в лимузине. Очнулась девушка в абсолютно незнакомом месте на помолвке пары, которую она не знает. Ситуация выглядит крайне неоднозначно. Кроме того, на Рите до сих пор её фата, в которой она неожиданно оказалась на чужом торжестве, – и будущая невеста начала ревновать к ней своего возлюбленного. Рита должна помирить жениха с невестой, а также отыскать свою судьбу.