Mama budet protiv season 1 watch online

Mama budet protiv season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mama budet protiv Seasons Season 1
Mama budet protiv 16+
Title Сезон 1
Season premiere 7 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"Mama budet protiv" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мама будет против» грузчик Николай оказался в эпицентре неприятного инцидента. Все началось с того, что он случайно уронил несколько ящиков на девушку по имени Наташа. Несмотря на то что у пострадавшей остался всего лишь небольшой ушиб, ее непреклонная мать решила нажаловаться на бедного парня. В связи с этим невезучий молодой человек рискует не только потерять работу, но и лишиться временного убежища на складе. Есть одна возможность справиться с ситуацией — договориться с матерью Наташи. Приятель Коли считает, что надо влюбить в себя Наташу, и тогда ее мамаша вынуждена будет оставить бедолагу в покое.

Series rating

5.0
Rate 16 votes
4.5 IMDb

"Mama budet protiv" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
9 November 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
13 November 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
14 November 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
15 November 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
16 November 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
20 November 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
21 November 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
22 November 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
23 November 2023
