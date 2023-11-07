В 1-м сезоне сериала «Мама будет против» грузчик Николай оказался в эпицентре неприятного инцидента. Все началось с того, что он случайно уронил несколько ящиков на девушку по имени Наташа. Несмотря на то что у пострадавшей остался всего лишь небольшой ушиб, ее непреклонная мать решила нажаловаться на бедного парня. В связи с этим невезучий молодой человек рискует не только потерять работу, но и лишиться временного убежища на складе. Есть одна возможность справиться с ситуацией — договориться с матерью Наташи. Приятель Коли считает, что надо влюбить в себя Наташу, и тогда ее мамаша вынуждена будет оставить бедолагу в покое.