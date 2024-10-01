Menu
Amura season 1 watch online

Amura season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Amura Seasons Season 1
Amura 18+
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 15 minutes
"Amura" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Амура» сестры-близнецы Аня и Надя Вдовины выросли в детском доме, и решительная Аня привыкла всегда оберегать свою сестру от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала профессиональным бойцом ММА, а Надя, устав от опеки сестры, сбежала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя годы разлуки Ане приходит тревожное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи. Девушка пытается получить хоть какую-то информацию, но все усилия тщетны. Тогда Анна решает отправиться в Японию, где ей придется вступить в неравный поединок с якудза, которая продала ее сестру в сексуальное рабство.

Series rating

5.5
Rate 12 votes
5.7 IMDb

"Amura" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 October 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 October 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 October 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 October 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 October 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 October 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
29 October 2024
TV series release schedule
