Vzroslye season 1 watch online

Vzroslye season 1 poster
Vzroslye

Vzroslye 18+
Title Сезон 1
Season premiere 5 August 2024
Production year 2024
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Vzroslye" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Взрослые» главными героинями этой истории становятся Лиза, Соня и Яна, которые в свои 25 лет никак не могут по-настоящему почувствовать себя взрослыми и определиться, чего же они хотят от жизни. Раньше в 25 лет людей считали уже взрослыми и состоявшимися. Как правило, к этому возрасту уже полагалось обзаводиться семьей и детьми. Однако в наши дни молодость продлилась, а современное поколение гораздо более инфантильно в вопросах, касающихся своего будущего. Главные героини в свои 25 лет так и не определились с выбором пути, по которому пойдут в жизни. Они знают точно только одно: что хотят быть счастливыми, несмотря ни на что.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
"Vzroslye" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 August 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 August 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 August 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 August 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
13 August 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
14 August 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
19 August 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
20 August 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
21 August 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
26 August 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
27 August 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
28 August 2024
TV series release schedule
