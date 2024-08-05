В 1-м сезоне сериала «Взрослые» главными героинями этой истории становятся Лиза, Соня и Яна, которые в свои 25 лет никак не могут по-настоящему почувствовать себя взрослыми и определиться, чего же они хотят от жизни. Раньше в 25 лет людей считали уже взрослыми и состоявшимися. Как правило, к этому возрасту уже полагалось обзаводиться семьей и детьми. Однако в наши дни молодость продлилась, а современное поколение гораздо более инфантильно в вопросах, касающихся своего будущего. Главные героини в свои 25 лет так и не определились с выбором пути, по которому пойдут в жизни. Они знают точно только одно: что хотят быть счастливыми, несмотря ни на что.