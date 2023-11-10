В 1-м сезоне шоу «007: Дорога к миллиону» участниками реалити-проекта становятся девять пар обычных американцев, которым предстоит отправиться в эпическое и весьма масштабное приключение. Они пройдут серию испытаний, вдохновленных Джеймсом Бондом, и покажут, что не только легендарный агент 007 способен справиться с подобными испытаниями. В конце концов, у героев проекта есть достойная мотивация. Тот, кому удастся справиться со всей «полосой препятствий», получит приз в размере 1 миллиона фунтов стерлингов. С помощью этой суммы победитель получит шанс изменить свою жизнь к лучшему.