007: Road to a Million season 1 poster
Season premiere 10 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 48 minutes
В 1-м сезоне шоу «007: Дорога к миллиону» участниками реалити-проекта становятся девять пар обычных американцев, которым предстоит отправиться в эпическое и весьма масштабное приключение. Они пройдут серию испытаний, вдохновленных Джеймсом Бондом, и покажут, что не только легендарный агент 007 способен справиться с подобными испытаниями. В конце концов, у героев проекта есть достойная мотивация. Тот, кому удастся справиться со всей «полосой препятствий», получит приз в размере 1 миллиона фунтов стерлингов. С помощью этой суммы победитель получит шанс изменить свою жизнь к лучшему.

6.7 IMDb
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 November 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 November 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
10 November 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
10 November 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
10 November 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
10 November 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
10 November 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
10 November 2023
