В 1-м сезоне сериала «Друзья-путешественники» в центре сюжета — тесно связанные между собой судьбы Хоука, Тима, Маркуса, Люси и Фрэнки. Действие происходит в течение четырех десятков лет, во времена расцвета маккартизма, продолжается в период войны во Вьетнаме и завершается в 1980-х годах, когда мир сталкивается с кризисом, одержимостью наркотиками и диско-гедонизмом. Герои проходят через множество нелегких испытаний того времени — печально известные чистки, протесты и эпидемия СПИДа, преодолевая и те препятствия, которые им подбросила эпоха, и те, что они находят в собственных запутанных душах.