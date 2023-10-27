Menu
Fellow Travelers 2023, season 1

Fellow Travelers 18+
Season premiere 27 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Fellow Travelers" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Друзья-путешественники» в центре сюжета — тесно связанные между собой судьбы Хоука, Тима, Маркуса, Люси и Фрэнки. Действие происходит в течение четырех десятков лет, во времена расцвета маккартизма, продолжается в период войны во Вьетнаме и завершается в 1980-х годах, когда мир сталкивается с кризисом, одержимостью наркотиками и диско-гедонизмом. Герои проходят через множество нелегких испытаний того времени — печально известные чистки, протесты и эпидемия СПИДа, преодолевая и те препятствия, которые им подбросила эпоха, и те, что они находят в собственных запутанных душах.

Series rating

8.1
8.2 IMDb

Fellow Travelers List of episodes

Season 1
You're Wonderful
Season 1 Episode 1
27 October 2023
Bulletproof
Season 1 Episode 2
3 November 2023
Hit Me
Season 1 Episode 3
10 November 2023
Your Nuts Roasting on an Open Fire
Season 1 Episode 4
17 November 2023
Promise You Won't Write
Season 1 Episode 5
24 November 2023
Beyond Measure
Season 1 Episode 6
1 December 2023
White Nights
Season 1 Episode 7
8 December 2023
Make it Easy
Season 1 Episode 8
15 December 2023
