Surviving Paradise (2023), season 1

Surviving Paradise season 1 poster
Surviving Paradise 16+
Season premiere 20 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 6 hours 36 minutes
"Surviving Paradise" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Выжить в раю» несколько человек готовы сразиться за главный финансовый приз, отправившись в дикие условия. Все они оказываются в тропиках без средств к существованию. Им приходится соблюдать особую осторожность, добывая себе еду и рискуя нарваться на диких животных. Участники помогают друг другу в патовых ситуациях, однако на самом деле они являются соперниками. Тот, кому первым удастся выйти из тропических лесов и добраться до шикарной виллы, получит не только возможность воспользоваться всеми благами цивилизации, но и удостоится крупного денежного вознаграждения.

TV Show rating

5.8
Rate 11 votes
5.8 IMDb

Surviving Paradise List of episodes

Paradise Lost
Season 1 Episode 1
20 October 2023
The Betrayal
Season 1 Episode 2
20 October 2023
I'm Back B**ches
Season 1 Episode 3
20 October 2023
Do Not Take This Box
Season 1 Episode 4
20 October 2023
The Boat Gets Rocked
Season 1 Episode 5
20 October 2023
Alliances Crumble
Season 1 Episode 6
20 October 2023
Race to Survive
Season 1 Episode 7
20 October 2023
The Tables Are Turned
Season 1 Episode 8
20 October 2023
One Final Twist
Season 1 Episode 9
20 October 2023
