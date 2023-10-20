В 1-м сезоне шоу «Выжить в раю» несколько человек готовы сразиться за главный финансовый приз, отправившись в дикие условия. Все они оказываются в тропиках без средств к существованию. Им приходится соблюдать особую осторожность, добывая себе еду и рискуя нарваться на диких животных. Участники помогают друг другу в патовых ситуациях, однако на самом деле они являются соперниками. Тот, кому первым удастся выйти из тропических лесов и добраться до шикарной виллы, получит не только возможность воспользоваться всеми благами цивилизации, но и удостоится крупного денежного вознаграждения.