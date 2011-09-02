Во 2-м сезоне шоу «Мужчина, женщина, природа» продолжается история о том, как несколько пар из Америки отправляются в дикие условия, чтобы сразиться за право быть сильнейшим среди выживших. При этом главные герои проекта обладают разными стартовыми возможностями, кто-то из них уже проходил подобные испытания, а кто-то столкнулся с ними в первый раз. Напомним, в предыдущем сезоне Пирс и Рут отправились в путешествие по разным местам на земле, чтобы продемонстрировать зрителям различные способы, как выжить в непростых природных условиях, находясь вдали от цивилизации и имея при себе только базовое снаряжение.