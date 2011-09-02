Menu
Man, Woman, Wild (2010), season 2

Season premiere 2 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Man, Woman, Wild" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Мужчина, женщина, природа» продолжается история о том, как несколько пар из Америки отправляются в дикие условия, чтобы сразиться за право быть сильнейшим среди выживших. При этом главные герои проекта обладают разными стартовыми возможностями, кто-то из них уже проходил подобные испытания, а кто-то столкнулся с ними в первый раз. Напомним, в предыдущем сезоне Пирс и Рут отправились в путешествие по разным местам на земле, чтобы продемонстрировать зрителям различные способы, как выжить в непростых природных условиях, находясь вдали от цивилизации и имея при себе только базовое снаряжение.

TV Show rating

6.5
Rate 13 votes
6.7 IMDb

"Man, Woman, Wild" season 2 list of episodes.

Lost at Sea
Season 2 Episode 1
2 September 2011
Louisiana Firestorm
Season 2 Episode 2
9 September 2011
Amazon Jungle Maze
Season 2 Episode 3
16 September 2011
Quicksand & Sinkholes
Season 2 Episode 4
23 September 2011
Volcanic Destruction
Season 2 Episode 5
23 September 2011
Message in a Bottle
Season 2 Episode 6
30 September 2011
High Desert Thirst
Season 2 Episode 7
7 October 2011
Bear Encounter
Season 2 Episode 8
14 October 2011
Bear's Kitchen
Season 2 Episode 9
29 December 2011
Newts and Roots
Season 2 Episode 10
5 January 2012
Croatian Cave Odyssey
Season 2 Episode 11
12 January 2012
Scottish Highlands Peril
Season 2 Episode 12
19 January 2012
