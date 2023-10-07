Menu
Saihate no Paladin 2021 - 2023, season 2

Saihate no Paladin

Saihate no Paladin
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Saihate no Paladin" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Паладин издалека» продолжается история о том, как в городе мертвых, который находится далеко от цивилизации, появился один ребенок, рожденный от людей. Его имя – Уилл. Мальчика воспитывала нежить: воин Влад; мумифицированная жрица Мари и приведение Гас. Они не обделяли юного героя любовью и учили всему, что было известно им самим. Однако Уилл логично задался вопросом, кем он является. Уилл погрузился в разгадывание тайны этого места и попытки раскопать прошлое нежити, которая его воспитывала. Ему предстоит пройти долгий путь, научиться любви и милости богов, а также фанатизму и сумасшествию плохих. 

6.7 IMDb
Saihate no Paladin List of episodes
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
7 October 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
14 October 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
21 October 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
28 October 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
4 November 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
11 November 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
18 November 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
25 November 2023
Episode 9
Season 2 Episode 9
2 December 2023
Episode 10
Season 2 Episode 10
9 December 2023
Episode 11
Season 2 Episode 11
16 December 2023
Episode 12
Season 2 Episode 12
23 December 2023
TV series release schedule
