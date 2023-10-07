Во 2-м сезоне сериала «Паладин издалека» продолжается история о том, как в городе мертвых, который находится далеко от цивилизации, появился один ребенок, рожденный от людей. Его имя – Уилл. Мальчика воспитывала нежить: воин Влад; мумифицированная жрица Мари и приведение Гас. Они не обделяли юного героя любовью и учили всему, что было известно им самим. Однако Уилл логично задался вопросом, кем он является. Уилл погрузился в разгадывание тайны этого места и попытки раскопать прошлое нежити, которая его воспитывала. Ему предстоит пройти долгий путь, научиться любви и милости богов, а также фанатизму и сумасшествию плохих.