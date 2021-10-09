Menu
Saihate no Paladin 2021, season 1

Saihate no Paladin season 1 poster
Saihate no Paladin
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Saihate no Paladin" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Паладин издалека» события разворачиваются в пустынном городе, куда ни ступала нога человека. Здесь обитают мумия, жрица, скелет и привидения. Среди всей этой нечисти живет единственный человеческий ребенок, которого зовут Уилл. Все обитатели потустороннего мира души не чают в ребенке и готовы нянчиться с ним. Но постепенно мальчику стал задаваться вопросом: «Кто я?» Уилл решил раскрыть тайны этого загадочного места. Он узнал о любви и милосердии добрых богов, а также о паранойе и безумии злых сил. Как только главный герой постиг все эти истины, он понял, что его призвание – стать Паладином.

Series rating

6.7 IMDb
Saihate no Paladin List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 October 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 October 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 October 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 October 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 November 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
13 November 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
20 November 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
4 December 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
11 December 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
18 December 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
25 December 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
3 January 2022
