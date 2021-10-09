В 1-м сезоне сериала «Паладин издалека» события разворачиваются в пустынном городе, куда ни ступала нога человека. Здесь обитают мумия, жрица, скелет и привидения. Среди всей этой нечисти живет единственный человеческий ребенок, которого зовут Уилл. Все обитатели потустороннего мира души не чают в ребенке и готовы нянчиться с ним. Но постепенно мальчику стал задаваться вопросом: «Кто я?» Уилл решил раскрыть тайны этого загадочного места. Он узнал о любви и милосердии добрых богов, а также о паранойе и безумии злых сил. Как только главный герой постиг все эти истины, он понял, что его призвание – стать Паладином.