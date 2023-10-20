Menu
Yaratılan 2023, season 1

Yaratılan

Yaratılan 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 12 minutes
"Yaratılan" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Созданный» молодого человека по имени Зия небеса не обделили талантом. Он сразу нашел свое призвание врача, понимая, что хочет не просто лечить людей, но и совершить революцию в медицинской сфере. Когда его коллеги расписываются в собственном бессилии, Зия берется за самый тяжелый случай. Есть еще один человек, который действует так же. Именно его и встретил главный герой, когда принял решение покинуть Бурсу и отправиться в Стамбул. Бывший коллега главного героя выразил желание отправиться вместе с ним. Объединившись, герои решаются на удивительный эксперимент, который откроет миру науки новые горизонты.

Series rating

0.0
6.8 IMDb
"Yaratılan" season 1 list of episodes
Season 1
Onu İyileştir
Season 1 Episode 1
20 October 2023
Kafamdaki Sesler
Season 1 Episode 2
20 October 2023
Kan Sıcak Akmalı
Season 1 Episode 3
20 October 2023
Bir Can Doğacak Ölüden
Season 1 Episode 4
20 October 2023
Kıyam
Season 1 Episode 5
20 October 2023
Kimim Ben?
Season 1 Episode 6
20 October 2023
Adım İhsan'dı Benim
Season 1 Episode 7
20 October 2023
İnsanla Davam Bitti
Season 1 Episode 8
20 October 2023
TV series release schedule
