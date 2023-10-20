В 1-м сезоне сериала «Созданный» молодого человека по имени Зия небеса не обделили талантом. Он сразу нашел свое призвание врача, понимая, что хочет не просто лечить людей, но и совершить революцию в медицинской сфере. Когда его коллеги расписываются в собственном бессилии, Зия берется за самый тяжелый случай. Есть еще один человек, который действует так же. Именно его и встретил главный герой, когда принял решение покинуть Бурсу и отправиться в Стамбул. Бывший коллега главного героя выразил желание отправиться вместе с ним. Объединившись, герои решаются на удивительный эксперимент, который откроет миру науки новые горизонты.