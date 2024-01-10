В 1-м сезоне сериала «Криминальное прошлое» главными действующими лицами этой истории стали два детектива, работа которых основывается на разных принципах. В своей деятельности они так же используют различные методы, однако чаще всего в обоих случаях они оказываются эффективны. Все начинается с анонимного звонка и преступления, которое столкнет главных героев буквально нос к носу. Молодая, но очень перспективная женщина и влиятельный мужчина становятся противниками, принимаясь за расследование давнего дела об убийстве. В течение расследования им придется объединить усилия, чтобы найти преступника.