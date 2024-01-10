Menu
Criminal Record 2024, season 1

Criminal Record 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Criminal Record" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Криминальное прошлое» главными действующими лицами этой истории стали два детектива, работа которых основывается на разных принципах. В своей деятельности они так же используют различные методы, однако чаще всего в обоих случаях они оказываются эффективны. Все начинается с анонимного звонка и преступления, которое столкнет главных героев буквально нос к носу. Молодая, но очень перспективная женщина и влиятельный мужчина становятся противниками, принимаясь за расследование давнего дела об убийстве. В течение расследования им придется объединить усилия, чтобы найти преступника.

7.1 IMDb
Emergency Caller
Season 1 Episode 1
10 January 2024
Two Calls
Season 1 Episode 2
10 January 2024
Kid in the Park
Season 1 Episode 3
17 January 2024
Protected
Season 1 Episode 4
24 January 2024
Possession with Intent
Season 1 Episode 5
31 January 2024
Beehive
Season 1 Episode 6
7 February 2024
The Sixty-Twos
Season 1 Episode 7
14 February 2024
Carla
Season 1 Episode 8
21 February 2024
