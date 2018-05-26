Menu
Kinoafisha TV Shows Sfinksy severnyh vorot Seasons Season 1

Title Сезон 1
Season premiere 26 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Sfinksy severnyh vorot" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сфинксы северных ворот» следователь Андрей Греков случайно встречает своего давнего соперника. Много лет назад Павел Рогов сел за решетку, после чего Греков женился на его бывшей девушке Вере. Теперь освобожденный Павел обвиняет его во всех своих несчастьях и уверяет, что никогда не совершал преступления, за которое его посадили. На следующий день Рогова кто-то убивает, и все улики указывают на Грекова. Влюбленная в него девушка Саша Корзухина берется доказать непричастность мужчины. Она начинает частное расследование, которое неожиданно приводит ее к похищенной картине.

Series rating

0.0
5 IMDb
"Sfinksy severnyh vorot" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 May 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 May 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 May 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 May 2018
TV series release schedule
