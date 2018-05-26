В 1-м сезоне сериала «Сфинксы северных ворот» следователь Андрей Греков случайно встречает своего давнего соперника. Много лет назад Павел Рогов сел за решетку, после чего Греков женился на его бывшей девушке Вере. Теперь освобожденный Павел обвиняет его во всех своих несчастьях и уверяет, что никогда не совершал преступления, за которое его посадили. На следующий день Рогова кто-то убивает, и все улики указывают на Грекова. Влюбленная в него девушка Саша Корзухина берется доказать непричастность мужчины. Она начинает частное расследование, которое неожиданно приводит ее к похищенной картине.