Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Newsreader 2021, season 2

The Newsreader season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Newsreader Seasons Season 2

The Newsreader
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 10 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 36 minutes
"The Newsreader" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Диктор новостей» продолжаются увлекательные трудовые будни австралийских дикторов. Они готовятся освещать крупнейшее телевизионное событие десятилетия – День Австралии 1988 года. В этот день происходит реконструкция первого флота, плывущего в Сиднейскую гавань, церемония с принцем Чарльзом и принцессой Дианой и один из самых больших протестов, когда-либо происходивших в Австралии. В телекомпанию обращается дочь Джеффа и Эвелин Кей Уолтерс, которая предлагает свою историю о зависимости. Из-за этого поступка девушки Хелен и Дейл погрузились в этическую дилемму.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.8 IMDb
Write review
The Newsreader List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Decision 87
Season 2 Episode 1
10 September 2023
People Like You and Me
Season 2 Episode 2
17 September 2023
Greed and Fear
Season 2 Episode 3
19 September 2023
The Hungry Truth
Season 2 Episode 4
19 September 2023
A Model Daughter
Season 2 Episode 5
19 September 2023
Fireworks
Season 2 Episode 6
19 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more