Во 2-м сезоне сериала «Диктор новостей» продолжаются увлекательные трудовые будни австралийских дикторов. Они готовятся освещать крупнейшее телевизионное событие десятилетия – День Австралии 1988 года. В этот день происходит реконструкция первого флота, плывущего в Сиднейскую гавань, церемония с принцем Чарльзом и принцессой Дианой и один из самых больших протестов, когда-либо происходивших в Австралии. В телекомпанию обращается дочь Джеффа и Эвелин Кей Уолтерс, которая предлагает свою историю о зависимости. Из-за этого поступка девушки Хелен и Дейл погрузились в этическую дилемму.