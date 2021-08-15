В 1-м сезоне сериала «Диктор новостей» события разворачиваются в австралийской телекомпании в середине восьмидесятых годов. Амбициозный репортер Дейл и его своенравная коллега по имени Хелен с головой погружаются в жестокий мир коммерческих телевизионных новостей. Они решают объединиться, чтобы создать новый формат подачи серьезных информационных поводов. Первая история главных героев: запуск космического шаттла «Челленджер». Вскоре альянс Хелен и Дейла становится темой для обсуждения в офисе, поскольку они освещают возвращение кометы Хелли. Чем ближе Дейл приближается к Хелен, тем больше он оказывается в центре внимания.