Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Newsreader 2021, season 1

The Newsreader season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Newsreader Seasons Season 1

The Newsreader
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 36 minutes
"The Newsreader" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Диктор новостей» события разворачиваются в австралийской телекомпании в середине восьмидесятых годов. Амбициозный репортер Дейл и его своенравная коллега по имени Хелен с головой погружаются в жестокий мир коммерческих телевизионных новостей. Они решают объединиться, чтобы создать новый формат подачи серьезных информационных поводов. Первая история главных героев: запуск космического шаттла «Челленджер». Вскоре альянс Хелен и Дейла становится темой для обсуждения в офисе, поскольку они освещают возвращение кометы Хелли. Чем ближе Дейл приближается к Хелен, тем больше он оказывается в центре внимания.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.8 IMDb
Write review
The Newsreader List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
THREE, TWO, ONE…
Season 1 Episode 1
15 August 2021
Once In A Lifetime
Season 1 Episode 2
22 August 2021
The White Marquis Matinee Jacket
Season 1 Episode 3
29 August 2021
A Step Closer to the Madness
Season 1 Episode 4
5 September 2021
No More Lies
Season 1 Episode 5
12 September 2021
Meltdown
Season 1 Episode 6
19 September 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more