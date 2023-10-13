В 1-м сезоне сериала «Мур-мур, амур» Надя рассталась с женихом, после чего у нее осталось старинное кольцо, которое он подарил ей во время помолвки. Одинокая девушка с тоской смотрит на своего кота Черныша и мечтает, чтобы он стал прекрасным принцем и спас ее от одиночества. В это время Вася признался своей родительнице, что отдал кольцо Наде. У Сани Кота разбито сердце, поскольку возлюбленная ответила ему отказом. Рядом с ним оказалась лишь кошка Муся. Разочарованный Саня попал в ДТП на автомобиле Василия. Чтобы замять ситуацию, он соглашается выкрасть из квартиры Надежды его фамильное кольцо. Надя приезжает со дня рождения и видит Саню...