Mur-mur, amur 2023, season 1

Season premiere 13 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Mur-mur, amur" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мур-мур, амур» Надя рассталась с женихом, после чего у нее осталось старинное кольцо, которое он подарил ей во время помолвки. Одинокая девушка с тоской смотрит на своего кота Черныша и мечтает, чтобы он стал прекрасным принцем и спас ее от одиночества. В это время Вася признался своей родительнице, что отдал кольцо Наде. У Сани Кота разбито сердце, поскольку возлюбленная ответила ему отказом. Рядом с ним оказалась лишь кошка Муся. Разочарованный Саня попал в ДТП на автомобиле Василия. Чтобы замять ситуацию, он соглашается выкрасть из квартиры Надежды его фамильное кольцо. Надя приезжает со дня рождения и видит Саню...

"Mur-mur, amur" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1 Episode 1
13 October 2023
Season 1 Episode 2
13 October 2023
Season 1 Episode 3
13 October 2023
Season 1 Episode 4
13 October 2023
