В 1-м сезоне шоу «Нам надо серьезно поговорить‎»‎ представляется новый формат для отечественного телевидения. Комикесса Ахмедова возьмет для разбора реальные истории людей. Они – пары, состоящие в любовных связях, где женщин не все устраивает. Их половины откладывают свадьбу, смеются над внешними данными или пытаются препятствовать самореализации. Это классические проблемы девушек, которые находятся в отношениях. Мужчины оказываются глухи к призывам меняться, поэтому на помощь приходит программа, где обязательно найдется выход из самой сложной ситуации, да еще и приправленный искрометным юмором.