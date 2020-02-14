Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nam nado serezno pogovorit (2020), season 1

Nam nado serezno pogovorit season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nam nado serezno pogovorit Seasons Season 1

Nam nado serezno pogovorit 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 9
Runtime 3 hours 45 minutes
"Nam nado serezno pogovorit" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Нам надо серьезно поговорить‎»‎ представляется новый формат для отечественного телевидения. Комикесса Ахмедова возьмет для разбора реальные истории людей. Они – пары, состоящие в любовных связях, где женщин не все устраивает. Их половины откладывают свадьбу, смеются над внешними данными или пытаются препятствовать самореализации. Это классические проблемы девушек, которые находятся в отношениях. Мужчины оказываются глухи к призывам меняться, поэтому на помощь приходит программа, где обязательно найдется выход из самой сложной ситуации, да еще и приправленный искрометным юмором.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Nam nado serezno pogovorit" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
14 February 2020
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
14 February 2020
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
21 February 2020
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
28 February 2020
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
6 March 2020
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
13 March 2020
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
20 March 2020
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
27 March 2020
Выпуск 09
Season 1 Episode 9
3 April 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more