Agent nacionalnoj bezopasnosti. Vozvrashchenie season 1 watch online

Agent nacionalnoj bezopasnosti. Vozvrashchenie 16+
Title Сезон 1
Season premiere 18 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Agent nacionalnoj bezopasnosti. Vozvrashchenie" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Агент национальной безопасности. Возвращение» прошло немало лет с момента событий предыдущего сезона. Подразделение Иваныча давно перестало существовать, а он сам ушел из жизни. Экс-майор спецслужбы Леха за 14 лет до текущих событий ушел от дел, отправился в провинцию работать егерем в лесничество. Однажды он неожиданно обратил внимание Олега Филиппыча возле магазина. Он сообщил ему о внезапной гибели Андрея Краснова спустя некоторое время после ухода Лехи. И Филиппыч, и Алексей скептически относятся к странной гибели их сослуживца. Леха решает выяснить, что произошло на самом деле. 

5.6 IMDb
"Agent nacionalnoj bezopasnosti. Vozvrashchenie" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 October 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
20 October 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 October 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 October 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
20 October 2023
