В 1-м сезоне сериала «Агент национальной безопасности. Возвращение» прошло немало лет с момента событий предыдущего сезона. Подразделение Иваныча давно перестало существовать, а он сам ушел из жизни. Экс-майор спецслужбы Леха за 14 лет до текущих событий ушел от дел, отправился в провинцию работать егерем в лесничество. Однажды он неожиданно обратил внимание Олега Филиппыча возле магазина. Он сообщил ему о внезапной гибели Андрея Краснова спустя некоторое время после ухода Лехи. И Филиппыч, и Алексей скептически относятся к странной гибели их сослуживца. Леха решает выяснить, что произошло на самом деле.