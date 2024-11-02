В 1-м сезоне сериала «Молот ведьм» события разворачиваются в живописном городке под названием Калязин, где живет молодой человек по имени Леша Попов. Его малая родина ничем не выделялась бы среди сотен других городков в стране, если бы не секретный институт, занимающийся изучением магии. Однажды оттуда сбегает Хозяйка стихий, ведьма, чья сила может привести к большим бедствиям, если пустить ее в ход. Леша героически решает оказать сопротивление ведьме и спасти своих земляков. Вместе с ним в схватку вступают кузнец Никита и программист Илья. Троица современных богатырей настроена решительно.