Molot vedm season 1 watch online

Molot vedm season 1 poster
Molot vedm 16+
Title Сезон 1
Season premiere 2 November 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Molot vedm" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Молот ведьм» события разворачиваются в живописном городке под названием Калязин, где живет молодой человек по имени Леша Попов. Его малая родина ничем не выделялась бы среди сотен других городков в стране, если бы не секретный институт, занимающийся изучением магии. Однажды оттуда сбегает Хозяйка стихий, ведьма, чья сила может привести к большим бедствиям, если пустить ее в ход. Леша героически решает оказать сопротивление ведьме и спасти своих земляков. Вместе с ним в схватку вступают кузнец Никита и программист Илья. Троица современных богатырей настроена решительно.

Series rating

0.0
Rate 6 votes
5.1 IMDb
"Molot vedm" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 November 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 November 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 November 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 November 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 November 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 November 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 November 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
23 November 2024
