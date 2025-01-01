Menu
FGUP LUCH 2025, season 1

FGUP LUCH

FGUP LUCH
Title Сезон 1
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"FGUP LUCH" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «ФГУП ЛУЧ» в центре событий оказывается супергерой в семейных трусах по имени Коля, жизнь которого радикальным образом изменилась после того, как он узнал, что является избранным. По иронии судьбы именно неудачнику и подкаблучнику Коле предстоит спасти мир от опасности, которая ему угрожает. Правда, каким именно образом главный герой должен это сделать, не знает даже он сам. Однако оперативники «Луча», секретного отдела по борьбе с темными силами, сразу узнали в нем «избранного». Николай примет участие в схватке добра и зла и выйдет победителем из любой, даже самой затруднительной ситуации.

FGUP LUCH List of episodes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
