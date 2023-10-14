В 1-м сезоне сериала «Моей любимой» Елизавета Пряникова думала, что отдых в Турции с любимым мужчиной станет самым ярким и запоминающимся впечатлением в ее жизни, ведь девушка никогда раньше не была за границей. Однако в действительности все оказалось совсем не так, как она планировала. Главная героиня поссорилась с женихом, после чего осталась в чужой стране без средств к существованию. Помочь Лизе вызвался ее единственный знакомый – экскурсовод Клим Агеев. Он предложил Лизе подработку в небольшой гостинице у его приятелей – семейства Чаглар. Клима любит дочь владельцев гостиницы – капризная, но очень симпатичная девушка по имени Гюзель.