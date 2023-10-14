Menu
Moej lyubimoj 2023, season 1

Moej lyubimoj season 1 poster
Moej lyubimoj

Moej lyubimoj 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Moej lyubimoj" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Моей любимой» Елизавета Пряникова думала, что отдых в Турции с любимым мужчиной станет самым ярким и запоминающимся впечатлением в ее жизни, ведь девушка никогда раньше не была за границей. Однако в действительности все оказалось совсем не так, как она планировала. Главная героиня поссорилась с женихом, после чего осталась в чужой стране без средств к существованию. Помочь Лизе вызвался ее единственный знакомый – экскурсовод Клим Агеев. Он предложил Лизе подработку в небольшой гостинице у его приятелей – семейства Чаглар. Клима любит дочь владельцев гостиницы – капризная, но очень симпатичная девушка по имени Гюзель.

Series rating

"Moej lyubimoj" season 1 list of episodes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 October 2023
TV series release schedule
