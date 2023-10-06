В 1-м сезоне сериала «Лето 1990»‎ речь пойдет об успешном адвокате Элио. Сейчас его карьера идет в гору, но так было не всегда, а прошлое героя и вовсе окутано тайнами. В 1990 году, будучи совсем юным, он находился в походе, где произошел трагический случай: его подруга Арианна пропала. Из-за сильных переживаний память Элио вытеснила воспоминания о том времени. Потребовалось 30 лет, чтобы тело девушки нашли. Элио стал первым подозреваемым, ведь полиция решила, что его проблемы с памятью — лишь нелепое оправдание. Вскоре после допроса герой попал в ДТП, после чего оказался в теле 18-летнего, а дворе стоял злосчастный 1990 год. Элио надеется, что сможет предотвратить гибель Арианны.