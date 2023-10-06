Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Un'estate fa season 1 watch online

Un'estate fa season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Un'estate fa Seasons Season 1
Un'estate fa 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 8 minutes
"Un'estate fa" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Лето 1990»‎ речь пойдет об успешном адвокате Элио. Сейчас его карьера идет в гору, но так было не всегда, а прошлое героя и вовсе окутано тайнами. В 1990 году, будучи совсем юным, он находился в походе, где произошел трагический случай: его подруга Арианна пропала. Из-за сильных переживаний память Элио вытеснила воспоминания о том времени. Потребовалось 30 лет, чтобы тело девушки нашли. Элио стал первым подозреваемым, ведь полиция решила, что его проблемы с памятью — лишь нелепое оправдание. Вскоре после допроса герой попал в ДТП, после чего оказался в теле 18-летнего, а дворе стоял злосчастный 1990 год. Элио надеется, что сможет предотвратить гибель Арианны.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.9 IMDb

"Un'estate fa" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episodio 1
Season 1 Episode 1
6 October 2023
Episodio 2
Season 1 Episode 2
6 October 2023
Episodio 3
Season 1 Episode 3
13 October 2023
Episodio 4
Season 1 Episode 4
13 October 2023
Episodio 5
Season 1 Episode 5
20 October 2023
Episodio 6
Season 1 Episode 6
20 October 2023
Episodio 7
Season 1 Episode 7
27 October 2023
Episodio 8
Season 1 Episode 8
27 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more