В 1-м сезоне сериала «Темные воды» действие разворачивается на островах Андаман и Никобар, где необъяснимым образом возникает загадочная болезнь. Люди, которые обитают в этих удаленных от цивилизации краях, доселе не встречались с подобного рода заболеванием. Все лекарственные средства, которые оказываются в них в арсенале, не способствуют улучшению. Болезнь приводит к смерти, кроме того, ею легко заразиться. Главные герои отчаянно борются за выживание, в том числе друг с другом. Они вынуждены экстренно искать плацебо или способ излечиться, что порой приводит к серьезным конфликтам.