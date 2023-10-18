Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kaala Paani 2023, season 1

Kaala Paani season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kaala Paani Seasons Season 1
Kaala Paani
Season premiere 18 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 0 minute
"Kaala Paani" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Темные воды» действие разворачивается на островах Андаман и Никобар, где необъяснимым образом возникает загадочная болезнь. Люди, которые обитают в этих удаленных от цивилизации краях, доселе не встречались с подобного рода заболеванием. Все лекарственные средства, которые оказываются в них в арсенале, не способствуют улучшению. Болезнь приводит к смерти, кроме того, ею легко заразиться. Главные герои отчаянно борются за выживание, в том числе друг с другом. Они вынуждены экстренно искать плацебо или способ излечиться, что порой приводит к серьезным конфликтам.

Series rating

7.9
Rate 11 votes
8 IMDb

Kaala Paani List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Nature Wins
Season 1 Episode 1
18 October 2023
The Switch
Season 1 Episode 2
18 October 2023
Garjen
Season 1 Episode 3
18 October 2023
Eraba Reta Mono
Season 1 Episode 4
18 October 2023
The Immortal Being
Season 1 Episode 5
18 October 2023
Forefathers
Season 1 Episode 6
18 October 2023
Darwin's Bay
Season 1 Episode 7
18 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more