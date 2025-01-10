Menu
Kusuriya no Hitorigoto 2023, season 2

Kusuriya no Hitorigoto season 2 poster
Kusuriya no Hitorigoto
Season premiere 10 January 2025
Production year 2025
Number of episodes 24
Runtime 9 hours 36 minutes

Series rating

9.2
Rate 49 votes
8.6 IMDb

Kusuriya no Hitorigoto List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
10 January 2025
Episode 1
Season 2 Episode 2
17 January 2025
Episode 3
Season 2 Episode 3
24 January 2025
Episode 4
Season 2 Episode 4
31 January 2025
Episode 5
Season 2 Episode 5
7 February 2025
Episode 6
Season 2 Episode 6
14 February 2025
Episode 7
Season 2 Episode 7
21 February 2025
Episode 8
Season 2 Episode 8
28 February 2025
Episode 9
Season 2 Episode 9
7 March 2025
Episode 10
Season 2 Episode 10
14 March 2025
Episode 11
Season 2 Episode 11
21 March 2025
Episode 12
Season 2 Episode 12
28 March 2025
Episode 13
Season 2 Episode 13
4 April 2025
Episode 14
Season 2 Episode 14
11 April 2025
Episode 15
Season 2 Episode 15
18 April 2025
Episode 16
Season 2 Episode 16
25 April 2025
Episode 17
Season 2 Episode 17
2 May 2025
Episode 18
Season 2 Episode 18
9 May 2025
Episode 19
Season 2 Episode 19
23 May 2025
Episode 20
Season 2 Episode 20
30 May 2025
Episode 21
Season 2 Episode 21
6 June 2025
Episode 22
Season 2 Episode 22
13 June 2025
Episode 23
Season 2 Episode 23
27 June 2025
Episode 24
Season 2 Episode 24
4 July 2025
