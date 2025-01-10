Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kusuriya no Hitorigoto 2023, season 2
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Q&A
Kinoafisha
TV Shows
Kusuriya no Hitorigoto
Seasons
Season 2
Kusuriya no Hitorigoto
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
10 January 2025
Production year
2025
Number of episodes
24
Runtime
9 hours 36 minutes
Series rating
9.2
Rate
49
votes
8.6
IMDb
Kusuriya no Hitorigoto List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2
Episode 1
10 January 2025
Episode 1
Season 2
Episode 2
17 January 2025
Episode 3
Season 2
Episode 3
24 January 2025
Episode 4
Season 2
Episode 4
31 January 2025
Episode 5
Season 2
Episode 5
7 February 2025
Episode 6
Season 2
Episode 6
14 February 2025
Episode 7
Season 2
Episode 7
21 February 2025
Episode 8
Season 2
Episode 8
28 February 2025
Episode 9
Season 2
Episode 9
7 March 2025
Episode 10
Season 2
Episode 10
14 March 2025
Episode 11
Season 2
Episode 11
21 March 2025
Episode 12
Season 2
Episode 12
28 March 2025
Episode 13
Season 2
Episode 13
4 April 2025
Episode 14
Season 2
Episode 14
11 April 2025
Episode 15
Season 2
Episode 15
18 April 2025
Episode 16
Season 2
Episode 16
25 April 2025
Episode 17
Season 2
Episode 17
2 May 2025
Episode 18
Season 2
Episode 18
9 May 2025
Episode 19
Season 2
Episode 19
23 May 2025
Episode 20
Season 2
Episode 20
30 May 2025
Episode 21
Season 2
Episode 21
6 June 2025
Episode 22
Season 2
Episode 22
13 June 2025
Episode 23
Season 2
Episode 23
27 June 2025
Episode 24
Season 2
Episode 24
4 July 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree