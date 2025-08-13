Menu
Kusuriya no Hitorigoto
3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь
Удивительно, что фанаты еще не открыли петицию с требованием реткона.
1 comment
13 August 2025 07:00
Чудом не скатились в фан-сервис: «Монолог фармацевта» не попал в одну из главных ловушек всех популярных аниме — потому и стал великим
Маомао — уникальная героиня по многим причинам. Объясняем еще одну.
3 comments
1 August 2025 19:05
Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла
Естественно, в первоисточнике этот момент реализован нормально и понятно.
4 comments
21 July 2025 14:44
Мы еще даже не на середине: финал «Монолога фармацевта» зрители увидят не раньше 2031 года — и то, если очень повезёт
Есть риски, что проект закроют задолго до конца.
3 comments
16 July 2025 08:56
Не для детей? Что за странная сцена с Маомао и Дженьши была в финале «Монолога фармацевта»
Заблюрили так, будто это уже не аниме, а запрещенный хентай.
2 comments
14 July 2025 07:00
Читателям манги привет, остальным соболезнуем: «Монолог фармацевта» получит 3 сезон, но есть проблема — такая же как у «Поднятия уровня»
Маомао и Сон Джин Ву еще нескоро вернутся на экраны.
9 comments
9 July 2025 11:21
«Ван-Пис» и даже «Игра в кальмара 3» пасут задних: всего один сериал в 2025 обошел их по числу просмотров (и вряд ли кто-то превзойдет его)
Этот проект неожиданно хайпанул и продолжает обретать армию поклонников.
2 comments
8 July 2025 17:38
Достала нож — режь: один из самых жутких моментов финала «Монолога фармацевта 2» точно не поймут фанаты, не читавшие мангу
Мотивацию Маомао шоураннеры будто забыли прописать.
3 comments
8 July 2025 10:52
Травки-муравки и прочая аюрведа: терапевт объяснил, чем чревато лечение по методам Маомао из «Монолога фармацевта»
И не мечтайте, что повторите за героиней и навсегда забудете о стационаре.
7 July 2025 09:25
Самого интересного персонажа «Монолога фармацевта» создатели беспощадно слили: он безумно важен, но всегда на вторых ролях
Маомао и Джинши блистают, пока он стоит где-то в тени.
6 comments
29 June 2025 15:42
Маомао, ты больше не мамочка: фанаты вычислили самого умного в «Монологах фармацевта» — и это даже не Лакан
Персонаж превосходит всех остальных жителей дворца.
4 comments
25 June 2025 07:29
Атмосфера «Монолога фармацевта» с первых кадров: 5 аниме для тех, кто уже скучает по Маомао и Жэньши
Гаремы, принцессы и наложницы, приправленные небольшой щепоткой магии.
18 June 2025 10:52
Женьши — цветок, а Маомао — сорняк под ногами: главную героиню «Монолога фармацевта» режиссер сравнял с землей
Впрочем, обосновал свою точку зрения так, что не поспоришь.
15 June 2025 07:29
В аниме такое на каждом шагу: «Монолог фармацевта» только что разрушил популярнейший романтический стереотип — спасибо, Женьши
Кто бы мог подумать, что простой на первый взгляд евнух так эволюционирует.
11 June 2025 16:40
Это новое китайское аниме выйдет лишь через месяц, но оно уже превзошло «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» минимум в одном
Картинка будет роскошной, а вот по сюжету пока непонятно.
11 comments
11 June 2025 12:19
Милота — страшная сила: Маомао и Луффи попали в топ-5 самых приятных аниме-героев всех времен — зато Годжо Сатору в пролете
Про таких обычно говорят «они меня максимально комфортят».
11 June 2025 07:58
Кроткая овечка стала тигрицей: «Монолог фармацевта» приблизился к финалу 2 сезона, и одна из героинь показала худшую сторону
Второстепенный персонаж оказался у черты.
10 June 2025 17:09
Была азиатской Хюррем: удивительная биография реальной Маомао из «Монолога фармацевта»
Очень популярная женщина, неизвестная в наших широтах.
10 June 2025 09:25
Последняя серия «Монолога фармацевта» окончательно доказала уникальность аниме про Маомао — внимание на кошмарную сцену в тюрьме
Героиню бросает из крайности в крайность, и все это сюжетно обосновано.
3 comments
8 June 2025 22:28
Не зевайте: «Монолог фармацевта» наконец-то исправил одну из главных ошибок тайтла — фанаты из-за нее возмущались и засыпали
После подобных эпизодов претензии к аниме выдвигать не хочется вовсе.
2 comments
8 June 2025 18:07
«Монолог фармацевта» уже стал самым популярным аниме России, но мало кто заметил постыдную болезнь героини
О таком недуге не говорят в обществе, но издревле оно знакомо и аристократам, и представителям низших сословий.
7 comments
8 June 2025 10:23
С таким отцом Маомао и врагов не надо: что мы знаем о Лакане из «Монолога фармацевта»
Хотя во многом героиня унаследовала его отличительные черты.
4 comments
4 June 2025 16:11
2 сезон «Монолога фармацевта» превзошел даже самые смелые ожидания: и эта сцена с Женьши наглядно доказывает, почему
Причем в кои-то веки в центре внимания оказалась не Маомао.
3 June 2025 12:48
Маомао не зря сует свой нос в чужие дела: вот что значит имя героини «Монолога фармацевта»
Ключ к характеру героини скрыт в ее паспортных данных.
1 June 2025 11:21
«Монолог фармацевта» чудом не превратился в унылый аниме-проходняк: тайтл спасла одна особенность Мао Мао
И таких героинь с каждым годом должно становиться лишь больше. Но увы.
2 comments
31 May 2025 13:46
Евнух, миллиардер, плейбой, интриган: в происхождении Женьши из «Монолога фармацевта» сам черт ногу сломит — у него даже имя ненастоящее
Да и насчет родословной хватает вопросов.
2 comments
29 May 2025 10:52
Как зовут наложниц из «Монолога фармацевта»? У императора их было пятеро — рассказываем главное о каждой
Одна из героинь все же покинула дворец.
29 May 2025 07:29
Ложку риса этой госпоже: одна деталь из 19-й серии 2-го сезона может привести к отмене «Монолога фармацевта» в России
Превращает аниме во мрачный триллер.
2 comments
27 May 2025 13:46
«Все-таки прогнулись под повесточку»: главный косяк «Монолога фармацевта» бесит фанов не на шутку — в манге было совсем иначе
О некоторых героях шоураннеры забывают, будто их и не было.
7 comments
10 May 2025 10:52
Постой, паровоз: 3 сезон «Монолога фармацевта» еще даже не анонсировали, но он уже столкнулся с серьезной проблемой
Либо зрителям придется очень долго ждать, либо... качество тайтла пойдет на спад.
4 comments
5 May 2025 14:44
«Поднятию уровня» такие твисты не снились: «Монолог Фармацевта» достоин звания аниме года из-за одной героини, и речь не про Маомао
Прости, Сон Джин-Ву. Точно не в этот раз.
2 comments
4 May 2025 20:03
Библиотекарь вместо лекаря: у «Монолога фармацевта» есть лишь 1 достойный конкурент — у этого аниме 3 сезона и высокий рейтинг
7,6 на «Кинопоиске» и отличные рецензии вам о чем-то говорят?
6 comments
30 April 2025 07:29
Лягушка с большим подвохом: Женьши в «Монологе фармацевта» все-таки не евнух — и вот как это поняли
Виной всему, кстати, не только «та самая» сцена с падением в воду.
2 comments
29 April 2025 15:13
У самого популярного в России аниме есть известный тайтл-«двойник»: и он круче «оригинала» как минимум в одном
Оба проекта точно заслуживают внимания.
12 comments
27 April 2025 18:36
Окей, зумер: главный недостаток «Монолога фармацевта» — на деле его самая сильная сторона (но хейтеры будут спорить)
Подросткам с клиповым мышлением тайтл не рекомендуется.
2 comments
24 April 2025 09:25
«Монолог фармацевта» — самый популярный сериал в России прямо сейчас: но еще 19 лет назад вышла его почти полная копия
Причем поклонников у старенького тайтла — раз-два и обчелся.
7 comments
20 April 2025 20:03
«Поднятие уровня в одиночку» обошло аниме о наложницах: «Монолог фармацевта» оказался даже круче «Великолепного века»
У проекта безумные рейтинги и любовь зрителей из России.
19 April 2025 18:07
«Поднятие уровня в одиночку» не смогло стать идеальным аниме из-за одного нюанса: зря не взяли пример с «Монолога фармацевта»
Впрочем, время для работы над ошибками еще есть.
18 comments
2 April 2025 07:58
Рейтинги даже выше: это свежее аниме уже обошло «Стального алхимика», а ведь до финала еще целых 2 месяца
Реализм, мракобесие и крепкий сюжет.
2 comments
7 March 2025 14:44
