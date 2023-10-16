В 1-м сезоне шоу «Страсти по грантам» РНФ устроил конкурс на получение грантов для молодых ученых, в рамках которого исследователям предстоит сразиться друг с другом, чтобы доказать – их проект достоин выделенной суммы. Заявки отправили свыше 1200 ученых. АНО «ИРИ» выбрал 5 самых интересных участников и решил показать их состязание за получение финансовой поддержки. Зрители увидят, как молодая девушка-герпетолог Анастасия без страха укрощает ядовитых змей, биохимик Ирина исследует ранее неизвестные стороны микробов, биолог Михаил изучает крыс, чтобы в будущем помогать детям, а археолог Ксения отправляется в опасные экспедиции.