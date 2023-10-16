Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Strasti po grantam (2023), season 1

Strasti po grantam season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Strasti po grantam Seasons Season 1
Strasti po grantam 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 1 hour 51 minutes
"Strasti po grantam" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Страсти по грантам» РНФ устроил конкурс на получение грантов для молодых ученых, в рамках которого исследователям предстоит сразиться друг с другом, чтобы доказать – их проект достоин выделенной суммы. Заявки отправили свыше 1200 ученых. АНО «ИРИ» выбрал 5 самых интересных участников и решил показать их состязание за получение финансовой поддержки. Зрители увидят, как молодая девушка-герпетолог Анастасия без страха укрощает ядовитых змей, биохимик Ирина исследует ранее неизвестные стороны микробов, биолог Михаил изучает крыс, чтобы в будущем помогать детям, а археолог Ксения отправляется в опасные экспедиции. 

TV Show rating

0.0
Rate 1 vote

Strasti po grantam List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
16 October 2023
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
16 October 2023
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
16 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more