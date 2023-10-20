Menu
Season premiere 20 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Уроки любви» муж Кати жалуется на то, что она перестала интересоваться своим внешним видом. Чтобы супруг не бросил ее, девушка под руководством подруги решается на ряд авантюр, но все оказывается напрасным: муж уходит. Катя не знает, как ей жить дальше, и, пытаясь справиться с навалившимися неприятностями, решается на кардинальное преображение. Первые изменения начинаются с нового имиджа. Катя меняет прическу и гардероб, после чего сразу три мужчины хотят завоевать ее расположение. Героиня не знает, на ком остановить свой выбор. Погрязнув в романтических мечтах, она совершает непростительную ошибку на работе.

5.1
Rate 12 votes
5.2 IMDb

TV series release schedule
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 October 2023
