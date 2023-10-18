Menu
Russian
Ostavlennoe serdce season 1 watch online

Ostavlennoe serdce season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ostavlennoe serdce Seasons Season 1
Ostavlennoe serdce 16+
Title Сезон 1
Season premiere 18 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Ostavlennoe serdce" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Оставленное сердце» речь пойдет об учительнице музыки Нине. Неожиданно ее сына Кирилла обвиняют в причинении ущерба имуществу влиятельного бизнесмена. Но женщина понимает, что это не он. Много лет назад она отказалась от своего новорожденного ребенка, который имел порок сердца. Женщина не хотела этого делать, но противоречить мужу не решилась. Теперь, узнав, что сын жив, Нина решает найти его. Она хочет попросить прощения, вот только готов ли парень увидеть свою биологическую мать? При встрече он не признает родство, ведь привык считать мамой другую женщину.

Series rating

6.3
Rate 11 votes
6.4 IMDb

"Ostavlennoe serdce" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 October 2023
