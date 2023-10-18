В 1-м сезоне сериала «Оставленное сердце» речь пойдет об учительнице музыки Нине. Неожиданно ее сына Кирилла обвиняют в причинении ущерба имуществу влиятельного бизнесмена. Но женщина понимает, что это не он. Много лет назад она отказалась от своего новорожденного ребенка, который имел порок сердца. Женщина не хотела этого делать, но противоречить мужу не решилась. Теперь, узнав, что сын жив, Нина решает найти его. Она хочет попросить прощения, вот только готов ли парень увидеть свою биологическую мать? При встрече он не признает родство, ведь привык считать мамой другую женщину.