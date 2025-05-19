В 1-м сезоне сериала «Последний из стаи» Панфилов занимается поимкой преступников. Он отличается неуживчивым характером, всегда категоричен и непреклонен. Майору предстоит погрузиться в новое дело, которое приводит его туда, откуда он бежал много лет назад. Это родной город Панфилова, куда он не хочет возвращаться. Все меняет неожиданная смерть матери, с которой он много лет не общался. Майор принимает решение об отъезде, и на родине его встречает бывшая возлюбленная Аля. Тем не менее Панфилов не собирается задерживаться. На его решение влияет только внезапное убийство Али. Ситуация позволит герою разобраться не только в рабочих делах, но и в собственном прошлом.