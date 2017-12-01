Menu
All Def Comedy 2017, season 1

All Def Comedy 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 December 2017
Production year 2017
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"All Def Comedy" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Новые голоса стендапа» представит широкой аудитории тех, кто только начинает свой творческий путь в комедийном жанре. Несмотря на то что за плечами ребят и девушек не так много опыта работы на публику, им есть что рассказать. Представители молодого поколения комедиантов поднимут важные темы и в шутливой форме преподнесут собственные мысли о проблемах, которые их волнуют. Этот проект предоставляет уникальную площадку талантам для того, чтобы они могли высказаться. Среди участников Дафник Спрингс, Клэйтон Томас, Нэйт Джексон, Леонард Оустс.

7.2 IMDb
"All Def Comedy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 December 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 December 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 December 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 December 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 December 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
29 December 2017
TV series release schedule
