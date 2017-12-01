В 1-м сезоне шоу «Новые голоса стендапа» представит широкой аудитории тех, кто только начинает свой творческий путь в комедийном жанре. Несмотря на то что за плечами ребят и девушек не так много опыта работы на публику, им есть что рассказать. Представители молодого поколения комедиантов поднимут важные темы и в шутливой форме преподнесут собственные мысли о проблемах, которые их волнуют. Этот проект предоставляет уникальную площадку талантам для того, чтобы они могли высказаться. Среди участников Дафник Спрингс, Клэйтон Томас, Нэйт Джексон, Леонард Оустс.