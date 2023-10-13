В 1-м сезоне сериала «Однажды в Абхазии» действие разворачивается в независимой республике. Главным героем истории становится Теймураз — сотрудник МЧС Абхазии. У него большая семья, которая вынуждена вместе ютиться в доме тещи. Из-за долгов погибшего брата они лишились жилья. Местные власти тем временем хотят завезти радиоактивные отходы в шахту, где по-прежнему покоится тело деда Теймураза, трагически там погибшего. Попытки достучаться до правительства и помешать надвигающейся катастрофе не имеют эффекта. Чтобы восстановить справедливость, Теймураз собирается баллотироваться на пост главы республики.