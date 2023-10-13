Menu
Odnazhdy v Abhazii season 1 watch online

Odnazhdy v Abhazii season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Odnazhdy v Abhazii Seasons Season 1

Odnazhdy v Abhazii 18+
Title Сезон 1
Season premiere 13 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Odnazhdy v Abhazii" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Однажды в Абхазии» действие разворачивается в независимой республике. Главным героем истории становится Теймураз — сотрудник МЧС Абхазии. У него большая семья, которая вынуждена вместе ютиться в доме тещи. Из-за долгов погибшего брата они лишились жилья. Местные власти тем временем хотят завезти радиоактивные отходы в шахту, где по-прежнему покоится тело деда Теймураза, трагически там погибшего. Попытки достучаться до правительства и помешать надвигающейся катастрофе не имеют эффекта. Чтобы восстановить справедливость, Теймураз собирается баллотироваться на пост главы республики.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.3 IMDb
"Odnazhdy v Abhazii" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 October 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
3 November 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
10 November 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
17 November 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
24 November 2023
TV series release schedule
