Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Provincialy 2002, season 1

Provincialy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Provincialy Seasons Season 1

Provincialy 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 December 2002
Production year 2002
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Provincialy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Провинциалы» в Москву из маленького отдаленного городка приезжает молодая влюбленная пара. Пашка – симпатичный юный парень, имеющий все данные, чтобы стать настоящим боксером. А его девушка Кошка – амбициозная молодая актриса, мечтающая поступить в столичный театральный вуз. Но судьба в первый же день разлучает ребят. Оказавшись в КПЗ после случайной стычки с кавказцами, они выходят на свободу поодиночке и не могут снова найтись. Пашка знакомится со студентом из Нигерии Джоном, который приглашает его к себе пожить, а Кошка встречает авантюристку Кармен, которая также хочет стать актрисой.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
4.9 IMDb
Write review
"Provincialy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 December 2002
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 December 2002
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 December 2002
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 December 2002
Серия 5
Season 1 Episode 5
23 December 2002
Серия 6
Season 1 Episode 6
24 December 2002
Серия 7
Season 1 Episode 7
25 December 2002
Серия 8
Season 1 Episode 8
26 December 2002
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more