В 1-м сезоне сериала «Провинциалы» в Москву из маленького отдаленного городка приезжает молодая влюбленная пара. Пашка – симпатичный юный парень, имеющий все данные, чтобы стать настоящим боксером. А его девушка Кошка – амбициозная молодая актриса, мечтающая поступить в столичный театральный вуз. Но судьба в первый же день разлучает ребят. Оказавшись в КПЗ после случайной стычки с кавказцами, они выходят на свободу поодиночке и не могут снова найтись. Пашка знакомится со студентом из Нигерии Джоном, который приглашает его к себе пожить, а Кошка встречает авантюристку Кармен, которая также хочет стать актрисой.