Во 2-м сезоне сериала «В заложниках» недавно вернувшаяся в Данию иностранка Джун аль-Баки, которая изнутри боролась против группировки ИГИЛ в Сирии, становится жертвой похищения. Об этом сообщают главе оперативного отделения полиции по борьбе с терроризмом Филипу Норгаарду, который в настоящее время пребывает в отпуске. Однако из всех своих коллег только он верит в то, что бывшей террористке действительно грозит опасность. Филип отправляется к парому, где держат женщину, и сообщает капитану, что на борту находится похититель с жертвой. На место событий прибывает полицейская группа.