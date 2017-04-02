В 1-м сезоне сериала «В заложниках» действие происходит в современном Копенгагене. 15 невинных пассажиров разного возраста и происхождения взяты в заложники под землей в поезде метро. Им угрожают члены террористической группировки, которые грозятся по одному убивать своих жертв, если их требования немедленно не приведут в исполнение. Наджа – корреспондентка, которую уволили за несанкционированное интервью, – организовывает кампанию по сбору денег, чтобы обеспечить требуемый выкуп. Бывший военный Филип, который ведет переговоры, намерен решительно отреагировать на первое убийство заложника в вагоне.