Gidseltagningen 2017 - 2019 season 1

Gidseltagningen 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 April 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 52 minutes
"Gidseltagningen" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «В заложниках» действие происходит в современном Копенгагене. 15 невинных пассажиров разного возраста и происхождения взяты в заложники под землей в поезде метро. Им угрожают члены террористической группировки, которые грозятся по одному убивать своих жертв, если их требования немедленно не приведут в исполнение. Наджа – корреспондентка, которую уволили за несанкционированное интервью, – организовывает кампанию по сбору денег, чтобы обеспечить требуемый выкуп. Бывший военный Филип, который ведет переговоры, намерен решительно отреагировать на первое убийство заложника в вагоне.  

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
Write review
"Gidseltagningen" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Afsnit 1
Season 1 Episode 1
2 April 2017
Afsnit 2
Season 1 Episode 2
2 April 2017
Afsnit 3
Season 1 Episode 3
9 April 2017
Afsnit 4
Season 1 Episode 4
16 April 2017
Afsnit 5
Season 1 Episode 5
23 April 2017
Afsnit 6
Season 1 Episode 6
30 April 2017
Afsnit 7
Season 1 Episode 7
7 May 2017
Afsnit 8
Season 1 Episode 8
14 May 2017
TV series release schedule
