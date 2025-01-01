В 1-м сезоне сериала «Этот рождественский календарь» на Аляске в своем волшебном домике живут три брата-эльфа – Ганс, Фриц и Гюнтер. Это не обычные эльфы, а датские ниссеры родом с полуострова Ютландия. У них есть старенький дядюшка Гаммельнисс, который в канун Рождества неожиданно серьезно заболевает. Ребята знают, что его молодость хранится в специальной музыкальной шкатулке, и, чтобы вернуть ее, им необходимо прокрутить ее механизм назад. Но вот незадача: ключ от шкатулки остался в родной Ютландии, в старинной семейной пещере. Троица отправляется в путешествие, используя крайне ненадежный транспорт.