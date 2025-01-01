Menu
The Julekalender 1994, season 1

The Julekalender

The Julekalender
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 December 1994
Production year 1994
Number of episodes 24
Runtime 6 hours 0 minute
"The Julekalender" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Этот рождественский календарь» на Аляске в своем волшебном домике живут три брата-эльфа – Ганс, Фриц и Гюнтер. Это не обычные эльфы, а датские ниссеры родом с полуострова Ютландия. У них есть старенький дядюшка Гаммельнисс, который в канун Рождества неожиданно серьезно заболевает. Ребята знают, что его молодость хранится в специальной музыкальной шкатулке, и, чтобы вернуть ее, им необходимо прокрутить ее механизм назад. Но вот незадача: ключ от шкатулки остался в родной Ютландии, в старинной семейной пещере. Троица отправляется в путешествие, используя крайне ненадежный транспорт.

"The Julekalender" season 1 list of episodes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 December 1994
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 December 1994
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 December 1994
Episode 4
Season 1 Episode 4
4 December 1994
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 December 1994
Episode 6
Season 1 Episode 6
6 December 1994
Episode 7
Season 1 Episode 7
7 December 1994
Episode 8
Season 1 Episode 8
8 December 1994
Episode 9
Season 1 Episode 9
9 December 1994
Episode 10
Season 1 Episode 10
10 December 1994
Episode 11
Season 1 Episode 11
11 December 1994
Episode 12
Season 1 Episode 12
12 December 1994
Episode 13
Season 1 Episode 13
13 December 1994
Episode 14
Season 1 Episode 14
14 December 1994
Episode 15
Season 1 Episode 15
15 December 1994
Episode 16
Season 1 Episode 16
16 December 1994
Episode 17
Season 1 Episode 17
17 December 1994
Episode 18
Season 1 Episode 18
18 December 1994
Episode 19
Season 1 Episode 19
19 December 1994
Episode 20
Season 1 Episode 20
20 December 1994
Episode 21
Season 1 Episode 21
21 December 1994
Episode 22
Season 1 Episode 22
22 December 1994
Episode 23
Season 1 Episode 23
23 December 1994
Episode 24
Season 1 Episode 24
24 December 1994
