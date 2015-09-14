Menu
Il giovane Montalbano 2012 - 2015, season 2

Il giovane Montalbano season 2 poster
Il giovane Montalbano Seasons Season 2

Il giovane Montalbano
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 14 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 6
Runtime 12 hours 0 minute
"Il giovane Montalbano" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Молодой Монтальбано» инспектор расследует дело об убийстве, жертвой которого является довольно странный мужчина, знакомый всем в районе. Он посещал все без исключения похороны на кладбище Витаги, но никто не знает, с какой целью он туда являлся и, главное, почему теперь его самого необходимо хоронить. Тем временем Сальваторе и Ливия начинают готовиться к свадьбе. Герой просит Кармайна быть его шафером, но это решение страшно расстраивает Мими. Ливия находит решение, которое заглаживает оскорбленные чувства подруги. В дорогом отеле неподалеку происходит подозрительный пожар с гибелью постояльца.

Series rating

0.0
7.9 IMDb
Il giovane Montalbano List of episodes
Season 1
Season 2
L'uomo che andava appresso ai funerali
Season 2 Episode 1
14 September 2015
La stanza numero due
Season 2 Episode 2
21 September 2015
Morte in mare aperto
Season 2 Episode 3
28 September 2015
La transazione
Season 2 Episode 4
5 October 2015
Il ladro onesto
Season 2 Episode 5
12 October 2015
Un'albicocca
Season 2 Episode 6
19 October 2015
TV series release schedule
