Во 2-м сезоне сериала «Молодой Монтальбано» инспектор расследует дело об убийстве, жертвой которого является довольно странный мужчина, знакомый всем в районе. Он посещал все без исключения похороны на кладбище Витаги, но никто не знает, с какой целью он туда являлся и, главное, почему теперь его самого необходимо хоронить. Тем временем Сальваторе и Ливия начинают готовиться к свадьбе. Герой просит Кармайна быть его шафером, но это решение страшно расстраивает Мими. Ливия находит решение, которое заглаживает оскорбленные чувства подруги. В дорогом отеле неподалеку происходит подозрительный пожар с гибелью постояльца.