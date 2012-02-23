Menu
Il giovane Montalbano 2012, season 1

Il giovane Montalbano
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 February 2012
Production year 2012
Number of episodes 6
Runtime 12 hours 0 minute
"Il giovane Montalbano" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Молодой Монтальбано» действие разворачивается в Италии в начале 90-х годов. Из университета в крупном городе выпускается одаренный будущий детектив Сальваторе Монтальбано. Парень обладает исключительными дедуктивными способностями и распутывает даже самые сложные полицейские загадки. Сперва он получает место в участке Маунтин-Тауна, но вскоре за особые заслуги переводится в Витагу, причем сразу на должность заместителя комиссара – удивительный для столь юного возраста карьерный рост. В первом же деле Монтальбано оказывается замешан местный «принц», наследник богатого и влиятельного рода.

7.9 IMDb
Il giovane Montalbano List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
La prima indagine di Montalbano
Season 1 Episode 1
23 February 2012
Capodanno
Season 1 Episode 2
1 March 2012
Ritorno alle origini
Season 1 Episode 3
9 March 2012
Ferito a morte
Season 1 Episode 4
15 March 2012
Il terzo segreto
Season 1 Episode 5
22 March 2012
Sette lunedì
Season 1 Episode 6
29 March 2012
