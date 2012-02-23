В 1-м сезоне сериала «Молодой Монтальбано» действие разворачивается в Италии в начале 90-х годов. Из университета в крупном городе выпускается одаренный будущий детектив Сальваторе Монтальбано. Парень обладает исключительными дедуктивными способностями и распутывает даже самые сложные полицейские загадки. Сперва он получает место в участке Маунтин-Тауна, но вскоре за особые заслуги переводится в Витагу, причем сразу на должность заместителя комиссара – удивительный для столь юного возраста карьерный рост. В первом же деле Монтальбано оказывается замешан местный «принц», наследник богатого и влиятельного рода.