В 1-м сезоне сериала «Холокост» в 1935 году в Берлине Вайсы празднуют свадьбу сына Карла и Инги Хелмс. Эрик Дорф никак не может отыскать работу по специальности, а его супруга Марта хочет, чтобы муж подал заявление на работу в правительстве Германии. Эрик Дорф считает, что доктору Вайсау стоит уехать из Берлина. Карла задерживают и ссылают в концлагерь Бухенвальд, а доктора Вайса отправляют в Польшу. Эрик Дорф продвигается в иерархии нацизма. Инга делает все, чтобы воссоединиться с Карлом, но ее родители не собираются подвергать дочь такому риску. Они никому не говорят о том, что у них есть родственники-евреи. Руди покидает укрытие.