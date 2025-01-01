Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Holocaust 1978, season 1

Holocaust season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Holocaust Seasons Season 1

Holocaust 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 April 1978
Production year 1978
Number of episodes 5
Runtime 11 hours 40 minutes
"Holocaust" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Холокост» в 1935 году в Берлине Вайсы празднуют свадьбу сына Карла и Инги Хелмс. Эрик Дорф никак не может отыскать работу по специальности, а его супруга Марта хочет, чтобы муж подал заявление на работу в правительстве Германии. Эрик Дорф считает, что доктору Вайсау стоит уехать из Берлина. Карла задерживают и ссылают в концлагерь Бухенвальд, а доктора Вайса отправляют в Польшу. Эрик Дорф продвигается в иерархии нацизма. Инга делает все, чтобы воссоединиться с Карлом, но ее родители не собираются подвергать дочь такому риску. Они никому не говорят о том, что у них есть родственники-евреи. Руди покидает укрытие.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8 IMDb
Write review
"Holocaust" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Gathering Darkness
Season 1 Episode 1
16 April 1978
The Road to Babi-Yar
Season 1 Episode 2
17 April 1978
The Final Solution
Season 1 Episode 3
18 April 1978
The Saving Remnant
Season 1 Episode 4
19 April 1978
The Liberation
Season 1 Episode 5
20 April 1978
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more