В 5-м сезоне сериала «Рокко Скьявоне» продолжается история полицейского по имени Рокко, которого из дисциплинарных соображений перевели в альпийский городок. Однако даже в глухой провинции предприимчивый детектив Скьявоне нашел себе применение. В новом сезоне любитель марихуаны и не самый спокойный заместитель комиссара полиции погрузится в расследование новых преступлений, которые сотрясут безмятежный город в Альпах. Его отношения с местными жителями, руководством и подчиненными становятся еще более неоднозначными и полными противоречий. В ходе следствия Рокко продолжит использовать методы, находящиеся на грани законности.