Rocco Schiavone season 5 watch online

Rocco Schiavone season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Rocco Schiavone Seasons Season 5

Rocco Schiavone 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 9 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 5 hours 20 minutes
"Rocco Schiavone" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Рокко Скьявоне» продолжается история полицейского по имени Рокко, которого из дисциплинарных соображений перевели в альпийский городок. Однако даже в глухой провинции предприимчивый детектив Скьявоне нашел себе применение. В новом сезоне любитель марихуаны и не самый спокойный заместитель комиссара полиции погрузится в расследование новых преступлений, которые сотрясут безмятежный город в Альпах. Его отношения с местными жителями, руководством и подчиненными становятся еще более неоднозначными и полными противоречий. В ходе следствия Рокко продолжит использовать методы, находящиеся на грани законности.

Series rating

0.0
7.9 IMDb
"Rocco Schiavone" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Il viaggio continua
Season 5 Episode 1
9 April 2023
Chi parte e chi resta
Season 5 Episode 2
12 April 2023
Punti di vista
Season 5 Episode 3
14 April 2023
Vecchie conoscenze
Season 5 Episode 4
19 April 2023
