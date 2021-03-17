В 4-м сезоне сериала «Рокко Скьявоне» приключения смелого и эпатажного детектива-вдовца продолжаются. Рокко отличает благородство и взрывной характер. Он предан своим идеалам. В работе сыщик ведет себя жестко и самонадеянно. При этом в глубине души герой является настоящим эстетом. Он любит красоту во всех ее проявлениях, а также осознанно тратит свое свободное время на пагубные пристрастия. В новом сезоне героя ожидает множество новых увлекательных расследований. А образ его покойной супруги Марины по-прежнему будет появляться в галлюцинациях, подсказывая решения в непростых жизненных ситуациях.