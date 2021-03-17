Menu
Rocco Schiavone 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 17 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 5 hours 20 minutes
"Rocco Schiavone" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Рокко Скьявоне» приключения смелого и эпатажного детектива-вдовца продолжаются. Рокко отличает благородство и взрывной характер. Он предан своим идеалам. В работе сыщик ведет себя жестко и самонадеянно. При этом в глубине души герой является настоящим эстетом. Он любит красоту во всех ее проявлениях, а также осознанно тратит свое свободное время на пагубные пристрастия. В новом сезоне героя ожидает множество новых увлекательных расследований. А образ его покойной супруги Марины по-прежнему будет появляться в галлюцинациях, подсказывая решения в непростых жизненных ситуациях.

7.9 IMDb
"Rocco Schiavone" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Rien ne va plus, Part 1
Season 4 Episode 1
17 March 2021
Rien ne va plus, Part 2
Season 4 Episode 2
24 March 2021
Ah l'amore, l'amore, Part 1
Season 4 Episode 3
26 March 2021
Ah l'amore, l'amore, Part 2
Season 4 Episode 4
2 April 2021
