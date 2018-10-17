Во 2-м сезоне сериала «Рокко Скьявоне» история экстравагантного и неординарного детектива продолжается. На этот раз Рокко Скьявоне приходится разбираться с последствиями произошедшего у него в доме убийства. Этот инцидент заставляет героя вернуться к тому дню, когда его супругу застрелили в Риме 7 июля 2007 года. С тех пор в его жизни всегда присутствуют воспоминания о любимой супруге Марине. Она появляется перед его мысленным взором в виде галлюцинаций и скрашивает его одинокое существование. Рокко советуется с женой и разговаривает с ней так, словно он по-прежнему жива и находится рядом.