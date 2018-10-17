Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Rocco Schiavone season 2 watch online

Rocco Schiavone season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Rocco Schiavone Seasons Season 2

Rocco Schiavone 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 5 hours 20 minutes
"Rocco Schiavone" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Рокко Скьявоне» история экстравагантного и неординарного детектива продолжается. На этот раз Рокко Скьявоне приходится разбираться с последствиями произошедшего у него в доме убийства. Этот инцидент заставляет героя вернуться к тому дню, когда его супругу застрелили в Риме 7 июля 2007 года. С тех пор в его жизни всегда присутствуют воспоминания о любимой супруге Марине. Она появляется перед его мысленным взором в виде галлюцинаций и скрашивает его одинокое существование. Рокко советуется с женой и разговаривает с ней так, словно он по-прежнему жива и находится рядом.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.9 IMDb
Write review
"Rocco Schiavone" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
7-7-2007
Season 2 Episode 1
17 October 2018
All the Truth
Season 2 Episode 2
24 October 2018
Pulvis et Umbra
Season 2 Episode 3
31 October 2018
Prima che il gallo canti
Season 2 Episode 4
7 November 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more